Оля Цыбульская рассказала о дружбе с Виталием Козловским, который сейчас служит в рядах ВСУ

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала о своих отношениях с коллегой, певцом Виталием Козловским.

По словам Оли, у них всегда была крепкая дружба. Более того, она вспомнила случай, как во время оккупации Ирпеня Виталий постоянно беспокоился о ее родителях, которые там жили. И пока певица не имела возможности заботиться о них, певец предлагал свою помощь.

"Виталик — человек с большой буквы. Козловский мне звонил по телефону, когда мои родители были в оккупации в Ирпене. Я вывозила ребенка, а он знал, что я не могу забрать родителей из Ирпеня, потому что взорвали мосты. И когда он узнал, что родителей удалось спасти, он постоянно звонил по телефону и спрашивал: "Может, что-то купить? Может, что-нибудь привезти? Давай я, может, заеду посмотрю, как они?". Он постоянно рядом", – рассказала звезда в программе "Кто ты?".

Оля Цыбульская и Виталий Козловский / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка также выразила свою искреннюю признательность Козловскому за его мужество и службу. Также неожиданно призналась, что они еще до полномасштабного вторжения записали дуэт.

"Я ему очень благодарна, что он отважился, и что он служит. Это большой подвиг. Ты свою карьеру, которую строил сто лет, просто сносишь. И он это все понимает, но с открытым сердцем делает. И мы записали с ним песню накануне великой войны. И мы должны выпустить заморозившийся дуэт. И я говорю: "Козловский, я очень жду победы. Очень жду, что ты вернешься со службы и мы с тобой выпустим эту песню, потому что я тебя очень люблю", – растрогала певица.

Напомним, недавно Оля Цыбульская откровенно поделилась личной жизнью и призналась, изменяла ли мужу за более 20 лет отношений.

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