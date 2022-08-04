Оля Цыбульская с дерзкой прической мастерски перевела на украинский хит Лободы "Скучала"

В рамках этой рубрики Оля Цыбульская переводит русскоязычные хиты своих коллег на украинский.

На этот раз в поле зрения изобретательной Цыбульской оказалась знаменитая композиция Светланы Лободы "Скучала". Цыбульская настолько хорошо ее перевела, что на украинском она звучит гораздо благозвучнее и даже естественнее.

Что в комментариях под видео в Instagram Цыбульской отметили ее поклонники: "Невероятно! Намного сильнее! Как я ждала, когда будет бум украиноязычных песен! Переводите! Оно того стоит", "Зашла в комментарии, чтобы прочитать, чей же оригинал", "на украинском языке эта песня звучит гораздо лучше", "Оля, куплю твой альбом с переработанными песнями".

Кстати, в видео к этому каверу Оля Цыбульская предстала в новом дерзком образе. Не так давно исполнительница сменила прическу и теперь носит каре с челкой, которые ей очень идут.

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