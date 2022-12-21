Оля Цыбульская шокировала, как неадекватная продавщица за границей заставляла ее говорить по-русски

Украинская певица Оля Цыбульская сейчас вместе с сыном находится за границей. Однако там с ними случился неприятный инцидент.

Как рассказала артистка в Instagram-stories, когда они решили заказать булочки, их обслуживала неадекватная продавщица.

В частности, она поначалу не понимала, что хочет от нее Цыбульская и не выдавала сдачу.

"Мы только что с Нестором, перед тем, как зайти в этот магазин, покупали булки, которые крутят над огнем и пекут. Они очень вкусные. Купили у нормального человека. Перед этим зашли к женщине, я говорю по-английски: "Добрый день. Можно, пожалуйста, две булки без ничего". И она рассчитывает меня и берет деньги за три. Я говорю: "Извините, вы мне дали сдачу, будто я купила три, я купила две", — поделилась Оля.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Впоследствии оказалось, что продавец хорошо знает русский язык. Когда женщина узнала, что Цыбульская из Украины, начала агрессивно требовать, чтоб певица тоже говорила по-русски.

Однако Оля поступила иначе. Она забрала сдачу, а продавщицу послала куда подальше.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"И она ко мне начинает: "Я тебя не поняла, ты говоришь по-русски?". Я говорю — нет. А она мне: "А откуда ты?". Говорю, что из Украины. Она мне агрессивно: "Если ты из Украины, ты обязана говорить по-русски". Я говорю — нет мадам, стоп, потому что я сейчас поставлю на место. В результате, я забрала сдачу и послала ее н*хуй", — подытожила Оля.

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