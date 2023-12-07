Оля Цыбульская шокировала, как она выглядит до и после макияжа

Украинская певица Ольга Цыбульская показала, как ее может изменить макияж.

Исполнительница стала одной из тех артисток, которые доверили свои изменения звездному визажисту Егору Андрюшину. На странице в Instagram Цыбульская разместила видео, в котором под свой хит Prosecco сначала появляется без макияжа. А потом демонстрирует, как над ней "поколдовал" Андрюшин и сделал ей соблазнительный макияж.

Более того, кроме макияжа, артистка также примеряла длинные волосы – как известно, сейчас Цыбульская имеет короткие каштановые волосы и от такого своего образа просто в восторге.

Оля Цыбульская показала себя до и после макияжа

В свою очередь, поклонники не упустили возможности наделать кумиру комплиментов:

Оля, ты очень красивая

Ничего себе! Конфетка

Оля, ты образец женской естественности, натуральности

Оля, вы просто супер. Вам очень идет

Напомним, ранее эксперименты над своим образом Егору Андрюшину доверила певица Наталья Могилевская. Артистка показала, как визажист ее кардинально преобразил с помощью макияжа и получила множество комплиментов в свой адрес.

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