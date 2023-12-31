Оля Цыбульская шокировала своим желанием вступить в ряды ВСУ в начале войны

Украинская певица Ольга Цыбульская откровенно призналась, что в начале полномасштабного вторжения хотела пойти на фронт.

Как сообщает певица, на тот момент ее постоянно преследовали мысли вступить в ряды ВСУ. Этому посодействовала ярость к врагу. Более того, звезда даже пошла к военному психологу, чтобы разобраться с этим желанием. В свою очередь специалист резко отговорила Цыбульскую и подчеркнула, что ей нужно остаться в тылу ради сына. К слову, в то время Нестор очень часто болел и был тревожным.

Оля Цыбульская

"В начале полномасштабного вторжения я реально думала, чтобы уйти. Меня очень сильно накрывало. К тому же я была в таком психоэмоциональном состоянии, я общалась с несколькими психологами. У меня есть военный психолог, я ей позвонила и говорю: "Аня, рассказывай, что делать, меня "штормит". Она наговорила мне кучу матов в трубку. Говорит: "Во-первых, у тебя есть ребенок, ты ответственная, успокойся". Потому что Нестор тогда очень часто болел. И она говорит: "Ты понимаешь, что он болеет, потому что ты не в покое". Я спрашиваю: "Что мне делать, что ему дать? Он просыпается ночью, не может заснуть". Она говорит: "Дай себе по голове, выпей успокоительное и ляг возле ребенка", - рассказала знаменитость на Youtube-канале Алины Доротюк.

Напомним, недавно Оля Цыбульская вспомнила свое сотрудничество с ее экс-пиарщицей, которая пошла работать к Светлане Лободе. Артистка призналась, дружат ли они до сих пор после скандальной ситуации.

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