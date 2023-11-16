Оля Цыбульская со слезами на глазах показала результаты косметологической процедуры

Украинская певица Оля Цыбульская шокировала своим видом после процедуры фотоомоложения лица.

В своем фотоблоге знаменитость показала, как несколько дней назад проходила косметологическая процедура. Сначала ее лицо накрыли специальной тканью и окутали полотенцем.

Однако Цыбульская больше не вдавалась в подробности, а сразу поделилась результатом процедуры с подписчиками. На видео видно, как отекло и покраснело ее лицо. К тому же певица призналась, что было так больно, что она не могла сдержать слез.

Оля Цыбульская шокировала отечным лицом после косметологической процедуры

"Плакала. Но буду молодая. Плачу от счастья, что я помолодела", – пошутила у косметолога Оля.

Артистка не жалеет, что решилась на фотоомоложение. Она считает, что эта процедура помогла сделать ее кожу идеальной. Чтобы успокоить фанатов, Цыбульская поделилась свежим лифтолуком, где ее лицо было уже без отеков.

Оля Цыбульская

Напомним, ранее жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова уколола ботокс в разные зоны лица. Она уже удивила фанов результатами.

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