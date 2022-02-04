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Оля Цыбульская удивила архивным фото, на котором предстала с бордовыми волосами

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Оля Цыбульская удивила архивным фото, на котором предстала с бордовыми волосами

Оля Цыбульская / instagram.com/cybulskaya

Артистка показала кардинальные изменения имиджа в течение своей карьеры.

Популярная певица Оля Цыбульская прибегла к ностальгии и вспомнила времена юношества.

Так, в фотоблоге артистка разместила три архивных кадра, где предстала с разными прически. В частности, на первой фотографии звезда появилась с длинными темными волосами и мелировкой.

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цыбульская / instagram.com/cybulskaya

Далее исполнительница прибегла к новому эксперименту и сделала себе бордовые пряди. Также Оля отрезала немного длину.

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цыбульская / instagram.com/cybulskaya

Была знаменитость и со светлорусым каре.

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цыбульская / instagram.com/cybulskaya

"Узнали? Голосуй за цвет волос: 1/2/3?" – подписала публикацию Цыбульская.

В ответ пользователи оценили перевоплощения кумирши.

  • Все фото классные
  • Фото 1 – огонь
  • На первом фото вообще узнать невозможно
  • Я за 2!
  • Первое или третье

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