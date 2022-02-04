Оля Цыбульская удивила архивным фото, на котором предстала с бордовыми волосами

Артистка показала кардинальные изменения имиджа в течение своей карьеры.
Популярная певица Оля Цыбульская прибегла к ностальгии и вспомнила времена юношества.
Так, в фотоблоге артистка разместила три архивных кадра, где предстала с разными прически. В частности, на первой фотографии звезда появилась с длинными темными волосами и мелировкой.
Далее исполнительница прибегла к новому эксперименту и сделала себе бордовые пряди. Также Оля отрезала немного длину.
Была знаменитость и со светлорусым каре.
"Узнали? Голосуй за цвет волос: 1/2/3?" – подписала публикацию Цыбульская.
В ответ пользователи оценили перевоплощения кумирши.
- Все фото классные
- Фото 1 – огонь
- На первом фото вообще узнать невозможно
- Я за 2!
- Первое или третье
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