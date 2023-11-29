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Оля Цыбульская удивила реакцией на болезненный развод Анны Тринчер

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
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Оля Цыбульская удивила реакцией на болезненный развод Анны Тринчер

Анна Тринчер, Александр Волошин и Оля Цыбульская

Артистка поддержала одну из сторон.

Певица Оля Цыбульская поделилась своими мыслями относительно недавнего развода певицы Анны Тринчер с блогером Александром Волошиным.

Звезда призналась, что она посмотрела совместное интервью Анны Тринчер с экс-мужем, в котором они сообщили о разрыве. В фотоблоге Цыбульская поделилась, что ролик сильно растрогал ее. По словам Оли, она не могла сдержать слез, поскольку переживала схожий период 10 лет назад. Впрочем, в подробности вдаваться не стала. Очевидно, речь шла о кризисе в отношениях и о подавленном состоянии.

"Я посмотрела видео Ани Тринчер о своем разводе и наплакалась. Потому что в Ане узнала себя 10 лет назад", – призналась знаменитость.

Оля Цыбульская / ©
Оля Цыбульская

Певица захотела помочь Ане преодолеть эмоции от пережитого, однако остановила себя. Она поняла, что это было бы неуместно сейчас. Поэтому воздержалась от любых советов. Цыбульская лишь выразила свою искреннюю поддержку и пожелала молодой исполнительнице поскорее обрести достойную любовь.

"Я хотела написать кучу советов и в личные сообщения, и в сторис, однако не имею на это человеческого права. Единственное, что хочу сказать, я обнимаю тебя. В тебе сегодняшней я вижу себя 10 лет назад. У тебя действительно есть ты, что бы ни происходило вокруг. И любовь это всегда, прежде всего, о решении быть вместе. Да, малыш, мы в дерьме по уши, но мы отсюда выберемся. И я с тобой. Верю, что ты встретишь своего человека обязательно. Целую тебя", – растрогала утешительными словами Оля Цыбульская.

Напомним, недавно Анна Тринчер удивила известием о разводе с мужем через год после их свадьбы. Экс-супруги откровенно назвали причины такого решения и довели фанов до слез.

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Дата публикации
Просмотры
1652
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