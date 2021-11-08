Оля Цыбульская в бикини: 10 горячих пляжных фото певицы

Артистка еще та соблазнительница.

Украинская певица Оля Цыбульская и на сцене, и в жизни демонстрирует образ соблазнительной женщины-кошечки.

Артистка знает, как свести с ума мужчин, а женщин – заставить завидовать. У нее красивая фигура, которую Оля охотно показывает в Instagram. После ошелосляющего похудения на 12 кило, звезда, кажется, стала еще более раскрепощенной и все чаще публикует фото в бикини.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила 10 горячих пляжных фотографий исполнительницы.

Оля Цыбульская в бикини / instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская в бикини / instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская в бикини / instagram.com/cybulskaya

У знаменитости стройная фигура, узкая талия, сочные ягодицы и подкаченные ножки. Раньше звезда поделилась с нами секретами стройности. Так, артистка не ест и не пьет после 19:00, она отказалась от картофеля и дважды в неделю устраивает себе "монодень" — это когда на завтрак, обед и ужин ест один продукт. Обычно у звезды это сырая тыква, овощное рагу или творог. Ну и, конечно, никак без спорта. Результат не заметить просто невозможно.

Оля Цыбульская в бикини / instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская в бикини / instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская в бикини / instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская в бикини / instagram.com/cybulskaya

Под такими публикациями артистка собирает тысячи лайков и сотни комплиментов.

Такая сочная

Просто роскошная

Невероятная

Любуемся твоей красотой

Оля Цыбульская в купальнике / instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская в бикини / instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская в купальнике / instagram.com/cybulskaya

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