Оля Цыбульская в прозрачном корсете с розами устроила зажишательные танцы в новом клипе

Артистка выпустила видео на трек Prosecco.

Украинская певица Оля Цыбульская выпустила провокационный клип на песню "Prosecco" ровно через два года после релиза хита.

Авторами свежей работы исполнительницы стала режиссерская группа из Валерии Фадеевой и Екатерины Демы из агентства DIVERGENT. Один из главных месседжей клипа – ирония над так называемыми "инфоциганами" – продавцами бессмысленных марафонов в социальных сетях и охотниками за легкой наживой.

В клипе Оля предстает в роли гуру, которая проводит VIP-курс по обольщению с помощью игристого. Цыбульская признается, что сама была в шаге от того, чтобы вступить в ряды инфоцыган.

"Мне предлагали провести собственный марафон за очень заманчивые деньги. Я могла бы купить себе еще одну квартиру в Киеве. Но вовремя поняла, что это фигня и полное предательство своей аудитории. Я бы сама плюнула в рожу всем, кто пытается нажиться на чужих слабостях и комплексах", — прокомментировала Оля, ссылаясь на скандальное интервью главной инфоциганки сети – Елены Блиновской.

Между релизом песни “Prosecco” и премьерой клипа на трек прошло ровно два года - песня увидела мир в феврале 2020, еще до пандемии. Цибульская не скрывает - изначально не ставила на песню больших ставок и лишь со временем поняла, что клип просто необходим. В этом её убедили несколько факторов.

"Во-первых, эта песня - настоящий гимн пятницы и девичников. Уже два года в конце рабочей недели меня заваливают отметками в инста девчонки, которые врываются под неё в выходные. Во-вторых, крупнейшая немецкая платформа новой музыки COLORS назвала трек "Prosecco" одним из лучших релизов недели в мире. Это первый украиноязычный трек в их списке" — один из лучших релизов недели в мире.

Кроме самой Цибульской, отдельные роли в клипе сыграли и другие любимчики украинского зрителя. Главный любовный интерес - теле- и радиоведущий Андрей Черновол, богатая дама без комплексов - актриса Ирина Гатун, а харизматичная ученица - блогер Даша Евтух.



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