Оля Цыбульская впервые призналась, куда и почему выехала из Украины: "Наконец-то решилась"

Украинская певица Оля Цыбульская впервые прокомментировала свой выезд с сыном Нестором за границу.

Так, на днях исполнительница неожиданно заявила, что с сыном покинула Украину после ужасной ночи обстрелов. Правда, тогда артистка не стала раскрывать подробностей и не появлялась в соцсетях. Впоследствии она все же намекнула, что на самом деле никуда не эмигрировала, а поехала осуществлять мечту.

Цыбульская показалась на живописном побережье и похвасталась, как с сыном выбирала снаряжение для того, чтобы впервые испытать серфинг. К тому же, на некоторых кадрах с дороги звезда засветила названия городов Португалии, что и рассекретило страну ее путешествия.

Оля Цыбульская в Португалии / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская в Португалии / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская в Португалии / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я открыла список из 100 желаний, которые писала год назад. Сбылось только два. 98 – в задницу. Мои личные мечты не сбылись. Потому что не ко времени. Не в приоритете. И я наконец решилась. Сделать шаг. Чтобы услышать себя. Чтобы встать на волну. И чтобы в списке из 100 желаний сбылось хотя бы три. Я вспомнила, какое счастье на вкус. Оказывается, оно действительно только для решительных и бесстрашных", – написала Оля.

Оля Цыбульская в Португалии / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно певица Юлия Санина с мужем Валерием Бебко также засветилась за границей. Супруги показали, как они провели время в Канаде и чем поразвлекали своих фанов.

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