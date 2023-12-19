Оля Цыбульская впервые сделала своей маме макияж и ошеломила результатом

Украинская певица Оля Цыбульская восхитила кадрами, как делает своей маме Наталье макияж.

Цыбульская решила запечатлить момент, как она прихорашивает свою маму. Так, она превратилась в настоящего визажиста. По ее словам, у нее получилось достаточно неплохо. В частности, на кадрах видно, как Цыбульская подчеркнула губы мамы розовой помадой и сделала более выразительными ее глаза.

Между тем, мама Наталья призналась, что едва согласилась на такие эксперименты с внешностью. Однако, все же сделала это для мечты дочери накрасить ее. Видео звезда разместила в своем фотоблоге.

Оля Цыбульская сделала маме профессиональный макияж

К слову, мама Оли тоже порадовалась своим первым в жизни гримом. И репостнула контент дочери к себе на страницу.

Интересно, что в конце видео также появляется и папа Цыбульской, которыый прокоментировал неожиданное перевоплощение жены, отметив, что "волнуется".

Мама Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Мама помолодела на лет 20. Спасибо! У меня есть собственный гример. Ого, какая я! Впервые в гриме, кстати", - написала на кадрах мама артистки Наталья.

Недавно Оля Цыбульская вспоминала и свои эксперименты с красотой. В частности она призналась, как ей пришлось выступать на большой сцене после неудачного ботокса и показала видео.

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