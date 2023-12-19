Оля Цыбульская впервые сделала своей маме макияж и ошеломила результатом

Для артистки это стало воплощением ее мечты.
Украинская певица Оля Цыбульская восхитила кадрами, как делает своей маме Наталье макияж.
Цыбульская решила запечатлить момент, как она прихорашивает свою маму. Так, она превратилась в настоящего визажиста. По ее словам, у нее получилось достаточно неплохо. В частности, на кадрах видно, как Цыбульская подчеркнула губы мамы розовой помадой и сделала более выразительными ее глаза.
Между тем, мама Наталья призналась, что едва согласилась на такие эксперименты с внешностью. Однако, все же сделала это для мечты дочери накрасить ее. Видео звезда разместила в своем фотоблоге.
К слову, мама Оли тоже порадовалась своим первым в жизни гримом. И репостнула контент дочери к себе на страницу.
Интересно, что в конце видео также появляется и папа Цыбульской, которыый прокоментировал неожиданное перевоплощение жены, отметив, что "волнуется".
"Мама помолодела на лет 20. Спасибо! У меня есть собственный гример. Ого, какая я! Впервые в гриме, кстати", - написала на кадрах мама артистки Наталья.
Недавно Оля Цыбульская вспоминала и свои эксперименты с красотой. В частности она призналась, как ей пришлось выступать на большой сцене после неудачного ботокса и показала видео.
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