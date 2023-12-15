Оля Цыбульская вспомнила, как совершила неудачный ботокс и шокировала результатом: "Лицо не двигается"

Украинская певица Оля Цыбульская поделилась, как обратилась к косметологической процедуре, из-за которой она странно выглядела несколько недель.

В своем фотоблоге Оля решила порадовать своих поклонников разнообразными историями из жизни. Так, она рассказала об истории, как сделала себе инъекции ботокса в 2019 году. Звезда хотела убрать морщинки, но не учла, что этот тип процедуры не подходит ей по форме лица.

"Я помню как впервые в жизни отважилась на ботокс. И я пришла к косметологу, укололи лоб. Через несколько дней у меня поднялись кверху брови. И я позвонила, спросила что это. Мне говорят, что это модный "взгляд лисички". А я говорю: "Я не заказывала, но классно". У меня лицо совсем не двигается", - рассказала Цыбульская.

Оля Цыбульская шокировала результатом неудачного ботокса

К тому же знаменитость должна была идти на съемку проекта с Козловским. Певец сразу понял, что у Оли что-то не так с лицом. Словом, певица почти на следующий день сыграла сольный концерт. По ее словам, после просмотра видеозаписи выступления она поняла, что выглядела странно.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я помню как прихожу на съемку с Козловским. И он на меня смотрит весь съемочный процесс и говорит: "Цыбульская, что с тобой? У тебя все нормально? У тебя что-то не так с лицом". Я говорю: "Ты что глупый?". Через несколько дней во Дворце Украина были съемки новогоднего концерта. Я выступаю и как всегда я очень эмоциональна. Я пою "Я не плачу" и эмоциями как-то стараюсь говорить с людьми. И смотрю, а в партере все испугались. И потом с видео я понимаю, что там у меня не улыбка, а оскал с бровями", - призналась звезда.

Лишь через несколько недель у нее исчезли последствия ботокса. Теперь Цыбульская с улыбкой вспоминает ситуацию.

Напомним, Оля Цыбульская любит экспериментировать с внешностью. Недавно она вышла к поклонникам с отечным лицом со слезами на глазах. Знаменитость прибегла к очередной косметологической процедуре.

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