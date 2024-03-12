Оля Цыбульская высказалась о дружбе с Дзидзьо и видится ли с ним

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала о своих дружеских отношениях с коллегой, певцом Михаилом Хомой, которого все знают по псевдониму Дзидзьо.

Довольно длительный период звездные друзья часто появлялись вместе в публичном пространстве и создавали музыкальные коллаборации. Впрочем, за последнее время начали распространяться слухи о том, что они перестали общаться. Оля прокомментировала это и заверила, что они до сих пор являются хорошими друзьями. По словам Цыбульской, они время от времени видятся. Хотя это происходит не часто, певица добавляет, что это не помеха их замечательным дружеским отношениям.

Оля Цыбульская/Прессслужба

"Наши отношения не распадутся никогда. Мы виделись вчера в офисе. У нас нет необходимости постоянно общаться и поддерживать контакт. Потому что для меня близкие люди – это те, которые могут видеться раз в сто лет, но тебе классно с ними, всегда есть о что поговорить. И у нас такая история. Нам хватило буквально пяти минут для того, чтобы спросить, как у тебя, что у тебя, обнять друг друга и порадоваться, что держимся", - поделилась Оля в интервью для "Люкс ФМ".

Напомним, недавно Михаил Хома сообщил, что навсегда избавился от образа Дзидзьо и объяснил, почему.

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