Оля Цыбульская высказалась о собственной "двойной жизни" во время войны: "Постоянно балансируем"

Украинская певица Оля Цыбульская поделилась размышлениями о собственной жизни во время войны и постоянных обстрелов со стороны РФ.

В фотоблоге Оля призналась, что у нее постоянное чувство баланса между "черным" и "белым". И объяснила, что жизнь не должна останавливаться ни на мгновение, ведь это и есть главное желание кровавого соседа – полное уныние и бездействие украинского народа. Цыбульская призвала объединяться, не опускать руки и одновременно не забывать о тех, благодаря кому возможна жизнь в Украине.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"У меня ощущение, что я живу двойную жизнь. Ночью обстрелы. Утром – полный мейкап и съемки. Днем трагические новости. Вечером – показ Ukrainian Fashion Week. Жизнь в Украине никогда не будет только черной или только белой. Мы постоянно балансируем где-то в оттенках серого. Нельзя впадать в крайности, потому что именно этого от нас хотят. Каждый день за нашу возможность жить свою жизнь платят. Здоровьем, деньгами и, к сожалению, жизнями. Наш долг – помнить. И не просрать ту страну, в которой живем. Держимся. Поддерживаем свое и своих", - написала Цыбульская.

Напомним, недавно в день российского обстрела Полтавы 3 сентября шоумен Андрей Данилко обратился к поклонникам с важным заявлением и попросил поддержать его родной город.

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