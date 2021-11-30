Оля Фреймут похвасталась 15-летней дочерью-красавицей, которая живет в Лос-Анджелесе

Злата Митчелл учится в Америке.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала довольно редкое фото со своей старшей дочерью.

Так, 15-летняя Злата Митчелл живет и учится в США. Во время визита в Лос-Анджелес звездная мама сделала общие фото с девочкой. Одним из них знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. В кадре Злата и Ольга позировали, сидя в автомобиле.

Оля Фреймут с дочерью / instagram.com/freimutolia

"Тинейджеров называют некрасивыми. Но они — произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?" – подписала публикацию звезда.

В ответ пользователи заверили, что дочь Фреймут – невероятная красавица.

Злата очень красивая девушка

Это дочь? Это произведение искусства

Как хорошо сказано, Оля! Злата выглядит уже как завершенный шедевр

Впрочем, некоторых озадачили брови Златы: "Все здесь красиво, кроме бровей", "А что с бровями?", "Брови может и тренд, но это просто бред".

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