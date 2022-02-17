Оля Фреймут похвасталась своей 16-летней дочерью: "В тебе галицкая и шотландская кровь"

Злата отмечает день рождения.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут отмечает день рождения своей старшей дочери.

Так, Злате Митчелл, которая живет и учится в США, исполняется 16 лет. По этому случаю звездная мама поздравила именинницу не только лично, но и в Сети. На странице в Instagram знаменитость разместила архивный кадр с девочкой.

Ольга Фреймут с дочерью / instagram.com/freimutolia

Также Ольга посвятила дочери искренние слова. В частности, она призналась, что из-за ее карьеры девочке пришлось быстро повзрослеть.

"Какая она у вас взрослая!" — говорили люди о Злате, когда та в 5 лет перечисляла лекарства из длинного списка, приписанных ей от воспаления легких. Я тогда радовалась таким комментариям, хотя, когда твоего ребенка называют "взрослым", есть причина задуматься, а где же его детство? А детство невозможно без мамы, и не обязательно быть сиротой. Остаться без детства можно, когда мама занимается лучезарной карьерой. Да, Злата, не все в моем материнстве с тобой было хрестоматийным. Будь счастливой и благословенной Господом! В тебе галицкая и шотландская кровь, ты горда и несокрушима. Люблю тебя "forever and one day". Моя прекрасная девочка", – написала знаменитость.

Дочь Оли Фреймут / instagram.com/freimutolia

Читайте также: