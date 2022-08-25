Оля Фреймут показала редкое фото с младшей на 10 лет сестрой: "Моя гордость"

Известная ведущая Оля Фреймут редко показывает фотографии, на которых изображена с семьей. Да и вообще, знаменитость в основному держит личную жизнь в тайне.

Впрочем, звезда все же решила сделать исключение. К слову, вчера, 24 августа, младшая на 10 лет сестра Фреймут – Юлия – праздновала день рождения. Поэтому Ольга решила поздравить с праздником родного человека.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала редкое фото с сестрой-продюсером. На фото они позировали рядом друг с другом, а позади них развевался сине-желтый флаг. Вместе с тем, Оля написала несколько приятных слов близкому человеку.

Оля Фреймут с сестрой / Фото: instagram.com/freimutolia

"Моя независимая и родная, моя гордость, моя сестренка! С днем рождения! Люблю тебя безгранично! Самого большого счастья тебе", — поздравила Оля сестру с праздником.

Напомним, а сегодня, 25 августа, день рождения отмечает девушка фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка Александра. Солист уже поздравил любимую с праздником.

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