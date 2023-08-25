Оля Фреймут показала редкое фото с младшей на 10 лет сестрой, с которой очень похожа

Известная ведущая Оля Фреймут держит личную жизнь в тайне и редко делится кадрами, на которых позирует с родными и близкими.

Однако 24 августа в семье знаменитости был особенный праздник. Младшая на 10 лет сестра ведущей Юлия праздновала день рождения. По случаю праздника Фреймут посвятила родному человеку пост в Instagram-stories.

В частности, ведущая опубликовала фото, на котором показалась вместе с сестрой, с которой очень похожа. Ольга и Юлия позировали перед камерой в черных платьях, а их волосы были распущены. Фреймут обратилась к сестре и отметила, что она у нее самая лучшая, которая очень много чего для нее означает.

Ольга Фреймут с сестрой Юлией / Фото: instagram.com/freimutolia

"А у меня самая лучшая в мире сестра. Юлия, с днем рождения! Ты так много значишь для меня", — обратилась к сестре ведущая.

Напомним, недавно Ольга Фреймут вернулась в Украину. В Киев знаменитость приехала не сама, а с детьми. 17-летняя дочь ведущей тоже прибыла из США. Злата в Киеве кардинально сменила цвет волос и даже успела в столице провести танцевальный мастер-класс.

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