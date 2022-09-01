Оля Фреймут рассказала, как ее 16-летняя дочь помогает Украине: "Свою боль направила в конструктив"

Оля Фреймут, которая недавно показала редкое фото с сестрой, рассказала, чем занимается ее дочь Злата Митчелл в Америке.

Телеведущая призналась, что 16-летняя девушка очень болезненно отреагировала на то, что в Украине началась полномасштабная война. Как рассказала Фреймут kp.ua, сейчас Злата тоже делает все возможное для помощи украинцам.

"Она давала интервью на радио, телевидении, газетам. Злата добилась того, что у нее Dunn School в Санта-Барбаре провели благотворительный аукцион и собрали 260 тысяч долларов на обучение украинцев в Америке. Поэтому уже сейчас дети из Днепра, Харькова, Ирпеня приехали в Санта-Барбару учиться. Всю свою боль она направила в конструктив", — рассказала ведущая.

Оля Фреймут с дочерью / Фото: instagram.com/freimutolia

Кроме того, по словам Фреймут, ее дочь очень сожалеет, что по документам является гражданкой Великобритании, а не Украины.

"Из-за того, что у нее британский паспорт, она не может получить определенные льготы, которые получают американские студенты украинского происхождения. Например, Злата очень хотела бы работать. Но поскольку она британка, Америка не позволяет ей работать, будучи студенткой частной школы. Также, к примеру, она хотела бы получить банковский счет. Но этого ей тоже нельзя", — поделилась звездная мама.

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