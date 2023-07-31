Оля Фреймут впервые с начала войны приехала в Киев и поделилась радостными эмоциями

Знаменитость все время полномасштабной войны находилась в Великобритании, однако недавно вернулась в Украину.

Украинская телеведущая Оля Фреймут впервые с начала полномасштабной войны приехала в Киев.

Об этом знаменитость сообщила в Instagram-stories. Фреймут опубликовала фото, сделанное на въезде в столицу. На снимке изображен знак "Киев".

Знаменитость не была слишком многословна и не стала рассказывать пока что о своих будущих планах. Однако ведущая дала четко понять, настолько радуется своему возвращению в Киев. Оля добавила на снимке смайлик в виде красного сердца.

Оля Фреймут вернулась в Киев / Фото: instagram.com/freimutolia

Отметим, Оля Фреймут с самого начала полномасштабной войны живет с детьми в Великобритании. Однако недавно ведущая с сыном и дочерью приехали во Львов. Там знаменитость провела благотворительную спецлекцию о манерах во время войны. Правда, не все оценили идею Фреймут. Многие пользователи упрекнули Оле, что она все время российского вторжения сидела за границей и не ей учить манерам.

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