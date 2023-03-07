Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF представили зажигательный клип на трек "Шлях до перемоги"

Звездное трио Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF, представили клип на свой нашумевший трек "Шлях до перемоги".

Исполнители поделились вспыльчивым клипом на YouTube. В видео артисты объединили мощное исполнение песни и кадрами комиксов, в которых украинская армия разбивает врагов.

"Дорогие мои! Чтобы показать нашу силу и поддержать нашу веру, мы с Анной Тринчер и POSITIFF создали клип для трека "Шлях до перемоги. Также присоединяйтесь к благотворительной акции "Шлях до перемоги", где мы вместе с Авророй и UNITED 24 собираем средства на дроны для ВСУ!" — поделилась Полякова.

Певица Анна Тринчер также рассказала о создании клипа и поблагодарила своих коллег за такую совместную работу.

"Сирены в виске, но непокоренные... Грусть не разрешена, нет". Я благодарна всей команде и артистам, Оле Поляковой и POSITIFF, за такой мощный месседж и возможность не просто создавать заряжающие работы — но и такими работами обращать внимание на важные вещи", — поделилась Тринчер.

Отметим, что своим клипом артисты хотят привлечь больше внимания к акции "Шлях до перемоги", которая поможет собрать 11 миллионов на закупку дронов для военных.

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