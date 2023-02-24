Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF вместе представили зажигательную песню "Шлях до перемоги"

Украинские артисты Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF объединились и представили зажигательную песню "Шлях до перемоги".

Выход композиции звездное трио приурочили к годовщине начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля 2022 года, чтобы напомнить о том, что впереди нас обязательно ждет победа.

"Этот трек подчеркивает несгибаемость украинцев, которую мы имеем благодаря своему единству, благодаря уважению славных фигур из прошлого, поддержке нынешних героев и вере в будущую Победу! Каждый день мы должны благодарить и помогать нашим защитникам. И сейчас у каждого из нас есть хорошая возможность это сделать", — рассказала о премьере Полякове.

Кроме того, чтобы поднять боевой дух украинцев, песня имеет еще одну особую цель. Как рассказали Полякова, Тричер и POSITIFF, они присоединились к одноименной благотворительной инициативе "Шлях до перемоги", которая поможет собрать средства на приобретение дронов.

"Название нашего трека – "Шлях до перемоги", и оно очень символично, потому что каждый день мы преодолеваем этот путь. И под звуки этой песни мы начинаем настоящий путь к победе – не словом, а делом! Так как это не просто песня и клип, а благотворительная кампания вместе с United24 и "Аврора Мультимаркет". Цель сбора — дроны RQ-35, планируем собрать минимум 11 миллионов на два таких дрона", — рассказала Тринчер.

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