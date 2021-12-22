Оля Полякова без макияжа и с пучком на голове испекла рождественское печенье

Оля Полякова без макияжа и с пучком на голове испекла рождественское печенье

Звезда похвасталась своими кулинарными умениями.

Украинская певица и тренерша "Голосу країни-12" Оля Полякова любит готовить.

Иногда звезда может похвастаться и на странице в Instagram своими кулинарными умениями. К слову, на этот раз исполнительница показала рождественское печенье, которое она испекла самостоятельно.

Оля Полякова без макияжа / instagram.com/polyakovamusic

"Вчера был слишком тяжелый день. После таких тяжелых дней мне всегда сложно уснуть. Чтобы как-то успокоить свои нервы, я пекла печенье. Это рождественский пряник. Он без белого сахара, без белой муки и без глютена. Полезный пряник для всей семьи", — поделилась знаменитость.

Оля Полякова без макияжа / instagram.com/polyakovamusic

Интересно то, что Оля, которую фанfnы привыкли видеть с ярким макияжем, позировала перед камерой без капли декоративной косметики. Кроме этого, свои белокурые волосы звезда собрала в растрепанный пучок.

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