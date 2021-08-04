Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Оля Полякова без макияжа поразила фанатов новым образом

Оля Полякова без макияжа поразила фанатов новым образом

Оля Полякова без макияжа поразила фанатов новым образом

Оля Полякова без макияжа / instagram.com/polyakovamusic

Артистка рассказала свой фирменный рецепт чиабатты.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно слилась в поцелуе с Максом Барских, снова потрясла поклонников.

На этот раз звезда опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на котором предстала в новом образе. На видео певица также рассказала рецепт приготовления чиабатты без макияжа и с челкой на лбу.

"В личных сообщениях у меня все спрашивают рецепт моей фирменной чиабаты. Поэтому показываю вам, как сделать заготовку, а завтра уже буду выпекать", — сообщила Полякова.

Поклонники засыпали комментариями артистку. В частности, писали следующее:

  • Обожаю, ваши рецепты!
  • Оля, вы лучшая!
  • А рецепты супер, Оля тоже!
  • Ольга, вы отлично выглядите!

Напомним, недавно Оля Полякова делилась снимками с Лазурного побережья. Она опубликовала фото с подругами и старшей дочерью. Они были одеты в одинаковые платья с голубым флористическим принтом.

Следующая публикация