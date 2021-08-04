Оля Полякова без макияжа поразила фанатов новым образом

Артистка рассказала свой фирменный рецепт чиабатты.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно слилась в поцелуе с Максом Барских, снова потрясла поклонников.

На этот раз звезда опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на котором предстала в новом образе. На видео певица также рассказала рецепт приготовления чиабатты без макияжа и с челкой на лбу.

"В личных сообщениях у меня все спрашивают рецепт моей фирменной чиабаты. Поэтому показываю вам, как сделать заготовку, а завтра уже буду выпекать", — сообщила Полякова.

Поклонники засыпали комментариями артистку. В частности, писали следующее:

Обожаю, ваши рецепты!

Оля, вы лучшая!

А рецепты супер, Оля тоже!

Ольга, вы отлично выглядите!

Напомним, недавно Оля Полякова делилась снимками с Лазурного побережья. Она опубликовала фото с подругами и старшей дочерью. Они были одеты в одинаковые платья с голубым флористическим принтом.

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