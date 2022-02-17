Оля Полякова без макияжа посветила стройностью на пляже Шри-Ланки

Артистка также прокомментировала ситуацию в Украине.

Украинская певица и тренер шоу "Голос країни-12" Оля Полякова отдохнула на Шри-Ланке с семьей.

Как оказалось, артистка уже возвращается домой в Украину. В своем Instagram звезда запостила пляжные кадры, сделанные в последний день отпуска. Знаменитость поделилась, что заставила себя сфотографироваться, поскольку на этот раз решила по-настоящему отдохнуть. На кадрах Оля предстала на фоне Индийского океана без макияжа, одетая в легкий белый костюм.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

"На этот раз я просто отдыхала!" – поделилась звезда.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Также Полякова прокомментировала ситуацию по поводу вероятного вторжения России в Украину.

"Знаю, что дома все в неврозе, но у меня есть стойкое ощущение, что все будет хорошо! А вы как думаете?" – добавила она.

В ответ фаны также разделили мнение кумирши, что все будет хорошо. Не забыли пользователи и порадовали певицу комплиментами: "Богиня, не иначе", "Вы самая красивая", "Королева красоты".

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