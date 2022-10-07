Оля Полякова без макияжа провела экскурсию по своим теплицам и показала, что у нее растет на огороде

У артистки есть хобби – она собственноручно выращивает овощи и фрукты на своем огороде, сама делает сыры и обожает готовить.

Украинская певица, тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова не раз рассказывала и показывала свой огород, который развернула в загородном доме под Киевом.

До полномасштабной войны у Поляковой в теплицах росло много разных овощей и фруктов. На днях звезда вышла в сторис своего Instagram и показала, что от ее огорода осталось.

По просьбе поклонников Полякова поделилась домашним контентом: "Вы пишете мне, что хотите больше какого-нибудь домашнего контента, поэтому я сейчас покажу вам свою тепличку, огород", — сказала Оля, которая, кстати, в видео появилась без макияжа, в шапке, куртку и пышном шарфе.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

В теплицах артистки до сих пор растет петрушка, щавель, лук: "Остатки прекрасного базилика, руколка, какой-то салат еще остался. Уже понемногу все заканчивается. О, какая красивая. Это я из Германии привезла вербену, она очень вкусная в чай. Как же она переживет зиму – не знаю. Какой у меня красивый тимьян. Ну и остатки помидоров", — рассказала об огороде Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Это вербена / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Это остатки помидоров / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также показала Оля и свой яблоневый сад: "Какая же осень без яблок. Это такой очень поздний осенний сорт, очень твердые, вкусные, сладкие и это единственные оставшиеся на деревьях яблоки, другие яблони уже совсем желтые", — поделилась певица.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, на днях младшая дочь Оли Поляковой Алиса отпраздновала 11-летие. Сейчас девочка вместе с 16-летней сестрой Марией находится в Великобритании, где продолжает обучение. Мама Алисы поздравила ее на расстоянии в Instagram – сама Полякова находится дома, в Украине.

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