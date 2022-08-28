Оля Полякова без макияжа в купальнике показала себя на фото, сделанном ее младшей дочкой

Оля Полякова, после того как вернулась в Украину, успела выступить в столичной подземке на станции "Майдан Незалежности", дать концерт перед бойцами ВСУ.

Кроме того, исполнительница забрала в Украину и своих дочерей Машу и Алису, которые очень хотели домой. На днях Полякова показала фотографию, которую сделала ее младшая дочь Алиса.

На странице в Instagram звезда разместила несколько снимков, принадлежащих авторству ее дочери. На первом фото изображена Полякова – без макияжа и в верхе от купальника и в мини-шортах, на других фотографиях – небо и озеро:

"Я, глазами своей младшей дочери, а дальше пейзажи ее глазами! Правду говорят, что красота – в глазах смотрящего! Она очень любит Украину и очень скучает, когда не здесь… А еще говорит мне, что я красивая, если не накрашена. Я ей верю", – подписала фото артистка.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что на днях Оля Полякова выпустила мощный дуэт с певцом Артемом Пивоваровым. Артистка приняла участие в проекте Пивоварова "Твої вірші, мої ноти" – звезды исполнили трек "Тішся" на стихотворение легендарной Леси Украинки.

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