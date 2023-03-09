Оля Полякова дала концерт в Киеве: все песни на украинском и трогательный подарок от морпеха Дианова

Певица организовала сразу два выступления с благотворительной целью.
В Международный женский день, 8 марта, певица Оля Полякова устроила зажигательный концерт с новой украиноязычной программой под названием "Все буде добре". Звезда собрала полный зрительный зал в КВЦ "Парковый".
Редакция сайта ТСН.ua побывала на шоу певицы и делится всеми подробностями концерта.
Первыми услышать обновленную концертную программу Поляковой могли военнослужащие, волонтеры, работники ГСЧС и медики. Для них певица устроила отдельный дневной концерт совершенно бесплатно. А вот вечером послушать хиты Оли украинской звезды уже пришли обычные зрители.
Как поделилась команда артистки, часть средств, собранная по приобретению билетов, будет направлена на приобретение пикапа для защитников третьего Пограничного отряда 1й ВВС в/ч 9938, а также на целевую помощь внутренне перемещенным лицам.
Свое выступление Оля начала с песни, которая и дала название ее концерту "Все буде добре, Оля". На сцене исполнительница появилась в длинном белом платье с золотым корсетом и в изысканной накидке, украшенной вышитыми золотыми колосьями. Волосы Поляковой украсила роскошная корона. Поклонники встречали звезду бурными овациями.
После первой песни Полякова обратилась к зрителям в зале и поблагодарила всех, кто сегодня приближает нашу победу.
"В начале войны, когда я увидела, как все происходит вокруг меня, я поняла, что мы абсолютно невероятная нация. Мы, украинцы, прямо сейчас закаляемся, потому что мы сильны и несокрушимы. Сегодня в зале много военнослужащих, медиков, волонтеров. Вы все сегодня держите этот фронт. Благодаря вам я имею возможность сегодня петь. Я хочу сказать большое спасибо за то, что у меня есть возможность петь и жить", — сказала со сцены Оля.
Первая часть концерта умиляла каждого зрителя в зале. Полякова представила уже известные лирические композиции "Долечка" и "Тішся", которую записала в дуэте с Артемом Пивоваровым. Певица подчеркнула, что отныне ее песни будут звучать только на украинском.
"У нас захотели забрать нашу страну, а вместе с ней наш язык и нашу национальность. Когда нас начали убивать только за то, что мы украинцы, нам неистово захотелось стать украинцами, правда? Сегодня я пою исключительно на украинском", — еще раз подчеркнула. Полякова.
А вот дальше Оля исполнила гимн Украины – песню, которая сегодня звучит по всему миру, как символ нашей несокрушимости и свободы. Как поделилась артистка, для нее он имеет личное значение. В начале войны исполнительница очень боялась, что большее ее творчество будет никому не нужно и она перестанет петь. Но когда Оля впервые спела гимн на футбольном матче за границей, к ней вернулась жажда жизни.
Следующая песня стала очень эмоциональной и не оставила равнодушных среди всех присутствующих. Со слезами на глазах Полякова спела композицию "Тримай її", которую посвятила потерявшей конечности во время обстрела медикине Оксане Баландиной и ее мужу. Видео, на котором жених танцует вальс с Оксаной на руках облетело Сеть во время войны. Партию скрипки в песне исполнил военный скрипач Моисей Бондаренко.
Также певица исполнила несколько совершенно новых песен, в которых также спела о болезненных чувствах во время войны. Во время одной из песен на экране появились фотографии военных, которые сегодня защищают нашу землю от врага. А также фото тех, кто отдал жизнь за родину.
Особым гостем на концерте звезды стал защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов. Военный поднялся на сцену к певице и представил ей очень трогательный подарок — куклу Олю Полякову, которую собственноручно связала его мама. Боец поблагодарил Олю за поддержку нашей армии, а также обратился с благодарностью к каждому гражданину Украины.
"Нет заслуги только в ВСУ, в ВСУ такая же заслуга, как и у каждого гражданина Украины. Не было бы медиков — не было бы армии, не было бы водителей — не было бы армии. Представьте себе, что все пошли на войну, что тогда? Мы бы вернулись в руины. Я благодарен всем работающим гражданским. Без вас не было бы нас. Мы все объединены. Слава гражданским! Слава Украине", — сказал Дианов.
А дальше зрителей ждали всем известные хиты Поляковой, которые она перевела на украинский язык. Артистка переоделась в стильный "металлический" боди и надела новую корону, чтобы зажечь зал своими веселыми треками.
Некоторые из песен удалось перевести дословно, как например, "Королеву ночи" и "Эй, секундочку", а вот известный трек "Лед тронулся" теперь называется "Рай на землі". Трансформации претерпела и песня "Номер 1". Теперь в ней поется: "Наш захисник, батько і син, зараз для нас номер один".
Ну и особой изюминкой на шоу стала песня, которую просто обожают фаны Поляковой – "Шлепки". Однако теперь трек о несчастливой любви в юмористически-саркастической форме высмеивает всех россиян.
"Коли розліталися орки на грядки, шльопали шльопки, горіли п’ятки! Шльоп, шльоп, шльоп! Від орків залишився один угольок!", — теперь поет Оля.
Зажигательные хиты Поляковой заставили всех зрителей подняться с мест и танцевать вместе с любимой певицей. Артистка также пригласила на сцену своих маленьких фанатов, чтобы потанцевать вместе и сделать общие фото на память.
Завершила концерт Полякова исполнением лирической и вдохновляющей песни "Щасливі люди", которую исполняла вместе с DZIDZIO. Во время исполнения Оля взяла в руки украинский флаг, а зрители зажгли на телефонах фонарики – получилось очень трогательно.
Впрочем, сразу отпускать певицу со сцены фаны отнюдь не хотели, поэтому потребовали ее спеть на бес. Оля вернулась на сцену и еще раз зажгла зал песней "Ей, секундочку".
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