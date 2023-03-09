Оля Полякова дала концерт в Киеве: все песни на украинском и трогательный подарок от морпеха Дианова

В Международный женский день, 8 марта, певица Оля Полякова устроила зажигательный концерт с новой украиноязычной программой под названием "Все буде добре". Звезда собрала полный зрительный зал в КВЦ "Парковый".

Редакция сайта ТСН.ua побывала на шоу певицы и делится всеми подробностями концерта.

Первыми услышать обновленную концертную программу Поляковой могли военнослужащие, волонтеры, работники ГСЧС и медики. Для них певица устроила отдельный дневной концерт совершенно бесплатно. А вот вечером послушать хиты Оли украинской звезды уже пришли обычные зрители.

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

Как поделилась команда артистки, часть средств, собранная по приобретению билетов, будет направлена на приобретение пикапа для защитников третьего Пограничного отряда 1й ВВС в/ч 9938, а также на целевую помощь внутренне перемещенным лицам.

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

Свое выступление Оля начала с песни, которая и дала название ее концерту "Все буде добре, Оля". На сцене исполнительница появилась в длинном белом платье с золотым корсетом и в изысканной накидке, украшенной вышитыми золотыми колосьями. Волосы Поляковой украсила роскошная корона. Поклонники встречали звезду бурными овациями.

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

После первой песни Полякова обратилась к зрителям в зале и поблагодарила всех, кто сегодня приближает нашу победу.

"В начале войны, когда я увидела, как все происходит вокруг меня, я поняла, что мы абсолютно невероятная нация. Мы, украинцы, прямо сейчас закаляемся, потому что мы сильны и несокрушимы. Сегодня в зале много военнослужащих, медиков, волонтеров. Вы все сегодня держите этот фронт. Благодаря вам я имею возможность сегодня петь. Я хочу сказать большое спасибо за то, что у меня есть возможность петь и жить", — сказала со сцены Оля.

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

Первая часть концерта умиляла каждого зрителя в зале. Полякова представила уже известные лирические композиции "Долечка" и "Тішся", которую записала в дуэте с Артемом Пивоваровым. Певица подчеркнула, что отныне ее песни будут звучать только на украинском.

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

"У нас захотели забрать нашу страну, а вместе с ней наш язык и нашу национальность. Когда нас начали убивать только за то, что мы украинцы, нам неистово захотелось стать украинцами, правда? Сегодня я пою исключительно на украинском", — еще раз подчеркнула. Полякова.

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

А вот дальше Оля исполнила гимн Украины – песню, которая сегодня звучит по всему миру, как символ нашей несокрушимости и свободы. Как поделилась артистка, для нее он имеет личное значение. В начале войны исполнительница очень боялась, что большее ее творчество будет никому не нужно и она перестанет петь. Но когда Оля впервые спела гимн на футбольном матче за границей, к ней вернулась жажда жизни.

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Следующая песня стала очень эмоциональной и не оставила равнодушных среди всех присутствующих. Со слезами на глазах Полякова спела композицию "Тримай її", которую посвятила потерявшей конечности во время обстрела медикине Оксане Баландиной и ее мужу. Видео, на котором жених танцует вальс с Оксаной на руках облетело Сеть во время войны. Партию скрипки в песне исполнил военный скрипач Моисей Бондаренко.

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

Также певица исполнила несколько совершенно новых песен, в которых также спела о болезненных чувствах во время войны. Во время одной из песен на экране появились фотографии военных, которые сегодня защищают нашу землю от врага. А также фото тех, кто отдал жизнь за родину.

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Особым гостем на концерте звезды стал защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов. Военный поднялся на сцену к певице и представил ей очень трогательный подарок — куклу Олю Полякову, которую собственноручно связала его мама. Боец поблагодарил Олю за поддержку нашей армии, а также обратился с благодарностью к каждому гражданину Украины.

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

"Нет заслуги только в ВСУ, в ВСУ такая же заслуга, как и у каждого гражданина Украины. Не было бы медиков — не было бы армии, не было бы водителей — не было бы армии. Представьте себе, что все пошли на войну, что тогда? Мы бы вернулись в руины. Я благодарен всем работающим гражданским. Без вас не было бы нас. Мы все объединены. Слава гражданским! Слава Украине", — сказал Дианов.

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

А дальше зрителей ждали всем известные хиты Поляковой, которые она перевела на украинский язык. Артистка переоделась в стильный "металлический" боди и надела новую корону, чтобы зажечь зал своими веселыми треками.

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

Некоторые из песен удалось перевести дословно, как например, "Королеву ночи" и "Эй, секундочку", а вот известный трек "Лед тронулся" теперь называется "Рай на землі". Трансформации претерпела и песня "Номер 1". Теперь в ней поется: "Наш захисник, батько і син, зараз для нас номер один".

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

Ну и особой изюминкой на шоу стала песня, которую просто обожают фаны Поляковой – "Шлепки". Однако теперь трек о несчастливой любви в юмористически-саркастической форме высмеивает всех россиян.

"Коли розліталися орки на грядки, шльопали шльопки, горіли п’ятки! Шльоп, шльоп, шльоп! Від орків залишився один угольок!", — теперь поет Оля.

Концерт Оли Поляковой / Фото: ТСН.ua

Зажигательные хиты Поляковой заставили всех зрителей подняться с мест и танцевать вместе с любимой певицей. Артистка также пригласила на сцену своих маленьких фанатов, чтобы потанцевать вместе и сделать общие фото на память.

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Завершила концерт Полякова исполнением лирической и вдохновляющей песни "Щасливі люди", которую исполняла вместе с DZIDZIO. Во время исполнения Оля взяла в руки украинский флаг, а зрители зажгли на телефонах фонарики – получилось очень трогательно.

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Впрочем, сразу отпускать певицу со сцены фаны отнюдь не хотели, поэтому потребовали ее спеть на бес. Оля вернулась на сцену и еще раз зажгла зал песней "Ей, секундочку".

Концерт Олі Полякової / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

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