Оля Полякова до слез растрогала Аллу Пугачеву на фестивале в Юрмале: "Этого никто не знает"

Оля Полякова и Алла Пугачева с Максимом Галкиным

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Украинская певица Оля Полякова растрогала Аллу Пугачеву своим выступлением на международном музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala, который в эти дни продолжается в латвийской Юрмале.

На сцене мероприятия, организованного Лаймой Вайкуле, выступили украинские артисты, а также российские исполнители, публично выступившие против кровавой войны РФ в Украине. Полякова стала одной из участниц первых дней фестиваля, где представила новую композицию и исполнила свои известные хиты.

Особенно эмоциональным стал номер с песней «У твоїх обіймах». Как рассказала в своем Instagram психолог Наталья Холоденко, которая присутствовала в зале, именно во время исполнения этой композиции Алла Пугачева не смогла сдержать слез.

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Оля Полякова / © instagram.com/kholodenkon

«Самый большой секрет из Юрмалы, этого никто не знает. Знаю только я, Бог и Полякова. Самая большая награда досталась нашей украинской певице. Когда Оля Полякова пела „У твоїх обіймах“, Алла Пугачева плакала. Это правда. Когда я это увидела, подумала, что такого быть не может. А Оля со сцены тоже это видела. И почему я не снимала…» — поделилась Холоденко.

Сама Полякова подтвердила слова психолога. Артистка призналась, что заметила эмоциональную реакцию российской исполнительницы прямо со сцены и была глубоко тронута.

Кроме Оли Поляковой, на фестивале выступили Потап, Настя Каменских, а также «хорошие россияне», в частности, Андрей Макаревич, Монеточка, Noize MC и другие. А сама Лайма Вайкуле, как знак поддержки Украины, одну из песен исполнила на украинском языке на фоне сине-желтого флага.

Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным с начала полномасштабного вторжения России поддерживают Украину, осудили агрессию Кремля и покинули РФ. В настоящее время супруги вместе с двумя детьми проживают за границей.

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