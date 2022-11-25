Оля Полякова довела до слез эмоциональным исполнением стихотворения об убитом российскими ракетами 2-дневном младенце

Певица сама едва сдерживала слезы.
Исполнительница Оля Полякова довела своих поклонников до слез мощным исполнением стихотворения "Янголя" Петра Маги.
Эмоциональное произведение поэта было посвящено 2-дневному младенцу, погибшему в Вольнянске во время массированной ракетной атаки российских оккупантов. Строки очень задели артистку, поэтому она решила зачитать их в своем Instagram.
"Российская армия продолжает воевать с мирным населением, стариками и детьми… Не боятся Бога? Пусть боятся каждого украинца! Мы будем мстить им! Пусть боятся каждый день, ходят - оборачиваются, ложатся спать — боятся не проснуться! Все мы будем мстить вам, черти проклятые!", — написала под видео Полякова.
В комментариях под публикацией пользователи Сети написали, что стихотворение в исполнении певицы взволновало до слез и глубины души.
- Сердце рвется в куски!
- До слез, души больно ангелом!
- Невыносимую боль!
- Я расплакалась! Как это больно!
Напомним, ранее Оля Полякова собрала более двух миллионов гривен на протезирование украинских военных.
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