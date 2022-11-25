Оля Полякова довела до слез эмоциональным исполнением стихотворения об убитом российскими ракетами 2-дневном младенце

Исполнительница Оля Полякова довела своих поклонников до слез мощным исполнением стихотворения "Янголя" Петра Маги.

Эмоциональное произведение поэта было посвящено 2-дневному младенцу, погибшему в Вольнянске во время массированной ракетной атаки российских оккупантов. Строки очень задели артистку, поэтому она решила зачитать их в своем Instagram.

"Российская армия продолжает воевать с мирным населением, стариками и детьми… Не боятся Бога? Пусть боятся каждого украинца! Мы будем мстить им! Пусть боятся каждый день, ходят - оборачиваются, ложатся спать — боятся не проснуться! Все мы будем мстить вам, черти проклятые!", — написала под видео Полякова.

В комментариях под публикацией пользователи Сети написали, что стихотворение в исполнении певицы взволновало до слез и глубины души.

Сердце рвется в куски!

До слез, души больно ангелом!

Невыносимую боль!

Я расплакалась! Как это больно!

Напомним, ранее Оля Полякова собрала более двух миллионов гривен на протезирование украинских военных.

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