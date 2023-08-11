Оля Полякова довела до слез эмоциональным клипом на трек "Дякую" о конце войны, где сняла Дианова и Эмеральд

Украинская певица Оля Полякова представила эмоциональную композицию "Дякую" об окончании войны и не менее чувственный клип к ней.

Режиссером видео стала Катя Царик. Идея для клипа родилась мгновенно. В кадре показаны лица простых людей, которые вдохновляют. Каждая их морщина и едва заметная человеческая эмоция раскрывает историю борьбы. Видеоработа выполнена в стилистике черно-белых фотографий и удерживает внимание до последнего кадра своей визуальной лаконичностью.

В клипе Полякова примеряла образ, кардинально отличающийся от ее привычного сценического лука. Полякова в видео появилась эмоционально откровенной, уязвимой и нежной.

Полякова в видеоработе на песню "Дякую" первое место отвела именно защитникам Украины. Так, в новом клипе артистки зритель встретится с волонтером, которая помогает с эвакуацией из зоны боевых действий Ольгой Зайцевой, врачом-гинекологом, медицинским волонтером Наталией Лелюх, военной снайпершей "Жанной д'Арк" Евгенией Эмеральд, которая снялась с дочерью Афиной, зооволонтером Анастасией Тихой, спецназовцем ВСУ Валентином Науменко с позывным "НАУМ", который до войны работал в команде Оли, актрисой и волонтером Яриной Гордиенко, актером, зоозащитником "Бородата котомамуля" Алексеем Суровцевым, украинским военнослужащим, защитником Мариуполя Михаилом Диановым, с которым Олю связывает дружба и проект "Незламні", военным волонтером Светланой Легкой, энергетиком ДТЭК Александром Пироговым, реабилитологом детской больницы "Охматдет" Назаром Борознюком и волонтером, дочерью погибшего Героя Украины Дмитрия Ковереги.

Полякова убеждена, что каждая работа, выпущенная во время войны, бесценна, ведь она имеет фундаментальные смыслы и переосмысления.

Напомним, ранее Оля Полякова вместе с 11-летней дочерью Алисой прокомментировали скандал вокруг обидных высказываний Владимира Остапчука, Богдана Буше и Позитива в адрес женщин.

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