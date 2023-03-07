Оля Полякова довела до слез эмоциональным прочтением стихотворения в память о расстрелянном воине ВСУ

Певица Оля Полякова, как и все украинцы, шокирована зверствами российских кафиров, расстрелявших пленного бойца ВСУ за слова "Слава Украине!".

В память об украинском герое исполнительница прочитала стихотворение "Расстрел" известного украинского поэта, ведущего, а ныне военного, Петра Маги. При записи видео Полякова не смогла удержать эмоций и расплакалась.

"Їм краще удавитись на бантині, життя своїх дітей програти в карти, та наше звичне "Слава Україні!" - їх накриває гірше, аніж арта!", — прочитала строки Маги певица.

Эмоциональное прочтение таких болезненных строк не смогло оставить равнодушных среди подписчиков Оли. Мало кто из поклонников певицы смог удержать слезы, услышав это стихотворение: "Так больно... Плачу", "Невозможно смотреть и слушать без слез", "Плачем и кланяемся герою".

Напомним, что 6 марта Сеть шокировало видео, на котором российские оккупанты безжалостно расстреливают украинского военнопленного из автомата. Россияне убили героя за то, что он сказал им "Слава Украине!".

Читайте также: