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Оля Полякова довела до слез проникновенным исполнением новой песни об окончании войны

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
700
Время на прочтение
1 мин
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Оля Полякова довела до слез проникновенным исполнением новой песни об окончании войны

Оля Полякова / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Исполнительница представила лирическую композицию.

Певица Оля Полякова умилила поклонников исполнением новой песни под названием "Коли закінчиться війна".

Лирический трек артистка представила на своем концерте в Киеве. Фрагментом выступления Полякова также поделилась на своей странице в Instagram.

Щемящее исполнение очень привело к слезам многих зрителей в зале, да и сама Оля едва сдерживала эмоции на сцене. В конце номера на экране за певицей появились фотографии тех, кто сегодня защищает нашу страну от российских окупантов — среди них были и звезды украинского шоу-бизнеса, и бойцы ВСУ, а также отдавшие свою жизнь за Украину.

Слова и музыку для певицы написала Ольга Животкова, которая уже не в первый раз пишет композиции для Поляковой.

Редакция сайта ТСН.ua также побывала на концерте Поляковой в КВЦ "Парковый" и поделилась всеми подробностями благотворительности артистки.

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Дата публикации
Просмотры
700
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