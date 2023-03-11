Оля Полякова довела до слез проникновенным исполнением новой песни об окончании войны

Певица Оля Полякова умилила поклонников исполнением новой песни под названием "Коли закінчиться війна".

Лирический трек артистка представила на своем концерте в Киеве. Фрагментом выступления Полякова также поделилась на своей странице в Instagram.

Щемящее исполнение очень привело к слезам многих зрителей в зале, да и сама Оля едва сдерживала эмоции на сцене. В конце номера на экране за певицей появились фотографии тех, кто сегодня защищает нашу страну от российских окупантов — среди них были и звезды украинского шоу-бизнеса, и бойцы ВСУ, а также отдавшие свою жизнь за Украину.

Слова и музыку для певицы написала Ольга Животкова, которая уже не в первый раз пишет композиции для Поляковой.

Редакция сайта ТСН.ua также побывала на концерте Поляковой в КВЦ "Парковый" и поделилась всеми подробностями благотворительности артистки.

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