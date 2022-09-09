Оля Полякова довела фанов до слез новой эмоциональной украиноязычной песней

Впервые композиция "Все буде добре, Оля" прозвучала во время концерта Оли Поляковой в киевской подземке на станции "Майдан Незалежности" в начале июля.

Автором песни выступила Ольга Бажана, именно она в свое время написала для Поляковой хит "Королева ночи". Отметим, что сейчас в сотрудничестве с командой Поляковой Бажана пишет новый альбом для исполнительницы.

Трек "Все буде добре, Оля" получился очень эмоциональным, он – о вере в победу:

"Эта война – едва не самое страшное, что могло произойти с человечеством, мы все переживаем ужасные потери, но я до сих пор учу себя верить. Даже, когда нет сил, нет вдохновения и кажется, что это конец. Я записывала эту песню сквозь слезы, потому что в эти времена я каждый день хочу слышать, что все будет хорошо. И я действительно в это верю. Верю в победу, в ВСУ, в наше счастливое и независимое будущее", – рассказывает Полякова.

В свою очередь, поклонники признались, что композиция нашла отклик в их сердцах и без слез песню слушать крайне тяжело: "Мурашки и слезы! Замечательная песня", "Сразу слезы покатились", "Это нереально круто! Песня до глубины души! Слушаешь и наворачиваются слезы на глаза".

Напомним, что ранее Оля Полякова в образе мавки представила мощный дуэт с Артемом Пивоваровым на стихотворение Леси Украинки.

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