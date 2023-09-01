Оля Полякова эмоционально ответила на сплетни о романе с морпехом Михаилом Диановым

Певица Оля Полякова эмоционально отреагировала на слухи о романтических отношениях с защитником "Азовстали", морпехом Михаилом Диановым.

В своих сторис Instagram артистка показала, как вместе с военным они рыбачили в ее частном озере. Кадры, которыми поделилась певица, вызвали большое обсуждение в Сети, поэтому молчать Оля не стала.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Директ завален вопросами: "А вы с Михаилом Диановым пара?". Скажите, а что, нельзя просто с человеком дружить? Обязательно это ваше шпили-вилли нужно включать? Вы не забыли, что я замужем человек? И если честно, у меня очень много именно мужчин друзей. С Мишкой мы друзья и мой Вадик с ним лучший друг. И мы его взяли в плен, если честно, он из одного плена вышел и в другой попал, домой", — сказала Полякова .

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, что во время войны Полякова и Дианов действительно хорошо сдружились. Певица неоднократно показывала, как они с военным дружат семьями, а также приглашала его на свой концерт в Киеве. Кроме того, Полякова и Дианов вместе присоединились к благотворительному проекту, помогающему собрать средства на протезирование нашим защитникам.

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