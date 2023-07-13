Оля Полякова гневно ответила на критику, что ее старшая дочь "толстая"

Украинская певица Оля Полякова гневно ответила хейтерам, которые раскритиковали внешность ее старшей дочери Марии.

Артистка в Instagram показала, как с Машей занимается спортом. Исполнительница опубликовала кадры, где она с дочерью в обтягивающем спортивном наряде делает разнообразные упражнения.

Однако в комментариях некоторые пользователи решили высказать свое мнение о внешности Маши. В частности, юзеры начали критиковать 18-летнюю девушку, что у нее якобы есть лишний вес: "В два раза дочь шире мамы, это комплекс", "дочь – шкаф", "какая страшная та Маша, как-то гадко стало смотреть".

Оля Полякова со старшей дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова не стала терпеть, когда оскорбляют ее старшую дочь. Исполнительница поставила хейтеров на место и посоветовала следить за своей жизнью.

"Люди, читаю комменты под тренировкой. Какая вам, нахр*н, разница, кто как выглядит. Одни пишут Маша толстая, другие — Полякова старуха. Слушайте, вы что, д*били? Посмотрите на себя и на свою жизнь, и на то, почему из вас лезет г*вно. Почему у вас так много г*вна, что вам нужно пойти на страницу человека его выплеснуть? Выплесните его себе обратно в свои рожи. Придурки", - резко ответила Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

К слову, многие пользователи поддержали Машу. Они отметили, что адекватные люди не будут критиковать внешность, а также подчеркнули, что у девушки красивая фигура: "Женщины, которые пишут, что мама красивее дочери! Скажите, вы у вас не все дома? С какой целью вы травите подростка?", " Маша, никого не слушай, ты формируемся как женщина, у тебя красивые формы, не думай воспринимать ограниченных людей на свой счет", "что у людей в головах – писать гадости о девушке?".

Оля Полякова со старшей дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова также обратила внимание на положительные комментарии. Она поблагодарила за адекватную реакцию и пожелала всем добра.

"Все, кто написал хорошие комментарии и поблагодарил за тренировку, знайте, что вы нормальные люди и что вас гораздо больше, чем придурков. Я вам передаю лучи счастья и добра. Будьте счастливы, потому что у хороших людей — хорошие комментарии", — подчеркнула артистка. .

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова показала обильный урожай из собственного огорода. Артистка похвасталась, что в этом году посадила.

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