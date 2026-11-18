Оля Полякова и Наталья Холоденко

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Украинская певица Оля Полякова устроила веселую встречу с подругой, психологом Натальей Холоденко в Монако.

Так, Полякова отправилась в гости к Холоденко, которая встретила артистку с особым размахом. Сначала ее ждала помощница психолога, которую певица в шутку назвала «фрейлиной», а уже в квартире — накрытый стол и массажистка, услугами которой регулярно пользуется сама Наталья.

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Оля настолько поразилась гостеприимством подруги, что даже не скрывала восхищения. Во время массажа артистку угощали бутербродами, а со времене комнату посетила персональная повар и донесла игристое и устрицы.

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Оля Полякова в гостях Натали Холоденко / © maidan.ru

Наталья Холоденко и ее повар / © maidan.ru

Оля Полякова в гостях Натали Холоденко / © maidan.ru

На этом сюрпризы не окончились. В конце сеанса на лежавшую обнаженной под полотенцем певицу выложили лобстеров — ради эффектных кадров. Холоденко назвала подругу «греческой богиней», а Полякова с юмором отреагировала на такой уровень сервиса.

«Меня моя подружка пригласила на обед, но перед тем, как поесть, меня массажируют. Я что, бл**ь, умерла и попала в рай?! Я хочу признаться, что моя бывшая никогда меня так не кружила», — пошутила Оля.

Позже артистка заглянула в гардероб психолога и примерила ее несколько вещей, выбрав для себя новый образ. Вечер подруги продолжили за общим ужином, танцами и весельем. В частности, они зажгли под композицию проекта Поляковой The Nogi «Мені потрібна жінка».

Оля Полякова в гостях Натали Холоденко / © maidan.ru

Кульминацией встречи стал неожиданный момент, когда Оля и Наталья страстно поцеловались на камеру. Видео быстро привлекло внимание пользователей, а в комментариях появились как восторженные реакции, так и критика.

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Оля Полякова в гостях Натали Холоденко / © maidan.ru

Оля Полякова в гостях Натали Холоденко / © maidan.ru

Среди тех, кто отреагировал на такой контент, был певец Виталий Козловский, оставивший эмодзы со смехом. Другие пользователи восхищались харизмой подруг и их энергией, в то время как часть комментаторов не оценила такой формат развлечений.

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Я бы даже Полякову не поцеловала, хотя мне она визуально нравится. Но то, что она проводит время в компании Холоденко, мне уже минус

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