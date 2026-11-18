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Оля Полякова горячо поцеловала известную психолога на камеру: как звезды развлеклись в Монако
Звезды показали, как провели время вместе: от массажа и угощения устрицами до страстных танцев после ужина.
Украинская певица Оля Полякова устроила веселую встречу с подругой, психологом Натальей Холоденко в Монако.
Так, Полякова отправилась в гости к Холоденко, которая встретила артистку с особым размахом. Сначала ее ждала помощница психолога, которую певица в шутку назвала «фрейлиной», а уже в квартире — накрытый стол и массажистка, услугами которой регулярно пользуется сама Наталья.
Оля настолько поразилась гостеприимством подруги, что даже не скрывала восхищения. Во время массажа артистку угощали бутербродами, а со времене комнату посетила персональная повар и донесла игристое и устрицы.
На этом сюрпризы не окончились. В конце сеанса на лежавшую обнаженной под полотенцем певицу выложили лобстеров — ради эффектных кадров. Холоденко назвала подругу «греческой богиней», а Полякова с юмором отреагировала на такой уровень сервиса.
«Меня моя подружка пригласила на обед, но перед тем, как поесть, меня массажируют. Я что, бл**ь, умерла и попала в рай?! Я хочу признаться, что моя бывшая никогда меня так не кружила», — пошутила Оля.
Позже артистка заглянула в гардероб психолога и примерила ее несколько вещей, выбрав для себя новый образ. Вечер подруги продолжили за общим ужином, танцами и весельем. В частности, они зажгли под композицию проекта Поляковой The Nogi «Мені потрібна жінка».
Кульминацией встречи стал неожиданный момент, когда Оля и Наталья страстно поцеловались на камеру. Видео быстро привлекло внимание пользователей, а в комментариях появились как восторженные реакции, так и критика.
Среди тех, кто отреагировал на такой контент, был певец Виталий Козловский, оставивший эмодзы со смехом. Другие пользователи восхищались харизмой подруг и их энергией, в то время как часть комментаторов не оценила такой формат развлечений.
Тот случай, когда энергию ощущаешь через экран телефона
Вот они настоящие вечера 40+. Круто
Я бы даже Полякову не поцеловала, хотя мне она визуально нравится. Но то, что она проводит время в компании Холоденко, мне уже минус
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