Оля Полякова и Артем Пивоваров сошлись в батле на знание украинских матюков

Артем Пивоваров стал новым гостем патриотического Instagram-шоу "Знай нашу" Оли Поляковой.
Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова показала новый выпуск своего патриотического Instagram-шоу "Знай нашу".
На этот раз гостем шоу стал коллега Поляковой, певец Артем Пивоваров. Как ранее просили поклонники, этот выпуск, в частности, был посвящен украинским матюкам.
Как отметила преподавательница украинского языка Ксения Тараненко, которая в шоу выступает рефери, существуют прекрасные благозвучные украинские ругательства, которыми мы можем ссориться испокон веков.
Так, преподавательница предложила Оле и Артему определенные слова, с которыми они должны были придумать брань. Полякова придумывала фразы со словом "качка": "качку тобі в печінку", "качка б тебе копнула", "нехай тебе качка копне".
А вот Артем Пивоваров составлял ругательство со словом "свиняче": "ах ти свиняче свинособаче рило". Поляковій наступним дісталося слово "чорти": "щоб тебе чорти забрали". Оказывается, ругательство можно сложить и со словами "один зуб", "патли".
Также артистам пришлось трижды повторить скороговорки и чистоговорки, которые задала Тараненко. В частности "летіла лелека заклеклотіла до лелеченят", и "підстрибує по стерні рідня: перепел, перепілка, перепелиня".
Напомним, ранее Оля Полякова с дочерью сразились с Владимиром Дантесом в знании украинского языка. Артистка продолжает совершенствовать свой украинский вместе с коллегами по сцене.
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