Оля Полякова и Артем Пивоваров сошлись в батле на знание украинских матюков

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова показала новый выпуск своего патриотического Instagram-шоу "Знай нашу".

На этот раз гостем шоу стал коллега Поляковой, певец Артем Пивоваров. Как ранее просили поклонники, этот выпуск, в частности, был посвящен украинским матюкам.

Как отметила преподавательница украинского языка Ксения Тараненко, которая в шоу выступает рефери, существуют прекрасные благозвучные украинские ругательства, которыми мы можем ссориться испокон веков.

Так, преподавательница предложила Оле и Артему определенные слова, с которыми они должны были придумать брань. Полякова придумывала фразы со словом "качка": "качку тобі в печінку", "качка б тебе копнула", "нехай тебе качка копне".

А вот Артем Пивоваров составлял ругательство со словом "свиняче": "ах ти свиняче свинособаче рило". Поляковій наступним дісталося слово "чорти": "щоб тебе чорти забрали". Оказывается, ругательство можно сложить и со словами "один зуб", "патли".

Также артистам пришлось трижды повторить скороговорки и чистоговорки, которые задала Тараненко. В частности "летіла лелека заклеклотіла до лелеченят", и "підстрибує по стерні рідня: перепел, перепілка, перепелиня".

Напомним, ранее Оля Полякова с дочерью сразились с Владимиром Дантесом в знании украинского языка. Артистка продолжает совершенствовать свой украинский вместе с коллегами по сцене.

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