Оля Полякова и Даша Астафьева устроили языковой баттл в прямом эфире: кто лучше знает украинский

Так, Оля Полякова придумала новое Instagram-шоу "Знай нашу", в котором бросает вызов звездам и приглашает их на языковой баттл по украинскому языку.

Все это проходит раз в неделю в прямом эфире, а будет судить участников преподавательница украинского языка: "В каждом эфире будут разные раунды, где учительница проверит знание лексики, фонетики, семантики, культуры и спорта, чтобы помочь всем украинцам выжать из себя "кровосісів" и "новорічні йолки", — рассказала Полякова.

И первой гостьей ее шоу стала актриса, певица и модель Даша Астафьева. Во время шоу преподавательница спрашивала у знаменитостей, как перевести на украинский то или иное слово, цитировала песни коллег певиц и вместе с ними выискивала суржик.

"Мы начали учить украинский — весело, громко и все вместе! Сегодня сошлась на языковом ринге с Дашей Астафьевой, где мы в очередной раз доказали, что украинки не только самые умные, самые веселые, но и красивые, боже, я в этом уверена! Хватит бояться говорить по-украински! Разминайте языки и присоединяйтесь, будем учить наш, родной, отныне еженедельно", — сказала Полякова.

Как известно, в начале июля Маша Ефросинина и Оля Полякова в новом выпуске проекта "Взрослые девочки" заявили, что не могут вести свое шоу на украинском языке, ведь им легче делать это на русском. На эти высказывания знаменитостей со шквалом критики отреагировали их звездные коллеги, а также поклонники – знаменитости попали в языковой скандал.

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