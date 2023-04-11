Оля Полякова иронически высказалась об исчезновении Олега Винника: "Он жив вообще?"

Исполнительница также ответила, что, по ее мнению, стоило бы сделать певцу.

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала исчезновение и молчание артиста Олега Винника.

В эфире "Сніданку з 1+1" артистка ответила, что пока не знает, что происходит с певцом, они ведь не общаются. Последнее, что Полякова слышала о Виннике, так это то, что он болеет.

"Я ничего о нем не знаю. Совсем. Я считаю, что, конечно, его поклонники имеют право знать, что с ним происходит. Мы не общаемся, мы общались только в начале полномасштабного вторжения один раз. Больше я ничего не знаю, что с ним происходит!" – прокомментировала Оля.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Однако Полякова считает, что Виннику следовало бы выйти на связь со своей аудиторией и объяснить, что происходит.

"Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ним происходит. Для этого не нужно так много, можно просто выйти в эфир и сказать: "Люди, я с вами, я есть". Я не могу осуждать людей, я же не знаю, что с ним. Он жив вообще? Может, он не может говорить. Я слышала, что он болеет. Кто его знает, что с ним происходит", — добавила артистка.

Оля Полякова о премьере клипа, интервью с Ани Лорак и новых концертах

Отметим, ранее адвокат Олега Винника рассказывала, что певец находится в Германии, куда уехал еще до начала полномасштабной войны. Там артист лечится. Также она отметила, что из-за границы исполнитель помогает ВСУ.

Напомним, ранее Оля Полякова жестко прошлась по Ани Лорак. Певица назвала предательницу "человеком без совести и мозгов".

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