Оля Полякова испугала видом своей опухшей руки после неудачной инъекции: "Такая беда случилась"

Певица Оля Полякова ошеломила поклонников тем, как выглядит ее рука после инъекций.

На днях исполнительница оказалась в больнице прямо перед выходом на сцену – ей внезапно стало плохо, из-за чего пришлось сделать капельницу.

Однако после внутривенной инъекции у Поляковой очень сильно набухла рука, появились синяки и шишка на месте прокола. Шокирующими кадрами того, как сейчас выглядит ее рука, Оля поделилась с поклонниками в Instagram.

"Вот такая беда произошла со мной на прошлой неделе, неудачная внутривенная инъекция", – поделилась певица.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница отправилась во Львов, где также обратилась к врачам, чтобы облегчить ситуацию. Как поделилась Оля, ей убрали отек и теперь будет лучше.

"Сегодня я снова во Львове, мне ее раздавили, и теперь все будет хорошо!" — написала Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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