Оля Полякова издала свою книгу о материнстве, красоте и эгоизме

Издание получило название "неВредные советы взрослой девочки".

Певица Оля Полякова издала свою книгу "неВредные советы взрослой девочки".

Официально – это биографический сборник мнений и взглядов певицы. Хотя сама знаменитость говорит, что это больше философия яркой, неординарной личности с бешеной харизмой, смелыми взглядами и сбивающей с ног энергией. Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

Книга Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Книга состоит из четырех частей, посвященных ключевым этапам жизни Поляковой. Здесь и о том, как она стала любимицей миллионов, и о материнстве, и о красоте, и даже об эгоизме, которому учит певица. Она убеждена, что безвредные советы помогут многим читательницам полюбить себя, найти баланс между работой и отдыхом.

Также в издании есть раздел "Мыслеформы", где говорится о том, как правильно формулировать мысли, чтобы Вселенная их слышала и исполняла.

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