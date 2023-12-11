Оля Полякова на фоне загородного особняка показала редкие кадры со своим 60-летним мужем

Украинская певица Оля Полякова показала своего мужа бизнесмена Вадима Буряковского на фоне их загородного дома.

Так, муж артистки засветился в ее Instagram-stories. В тот момент, когда Оля на фоне своей дачи, делилась планами по приготовлению плова, сзади нее стоял Вадим. 60-летний избранник застыл с чашкой в руках и ждал, когда его жена запишет видео для фотоблога. Очевидно, он не догадывался, что попал в кадр, потому что в конце спросил, можно ли ему наконец пройти.

Поклонникам очень понравилось такое смешное появление мужа Оли Поляковой. Поэтому они охотно начали пародировать супругов.

Оля Полякова показала своего 60-летнего мужа

Также Полякова показала, как закаляется ее избранник. Она опубликовала еще одно видео, где показалась вблизи водоема. На кадрах видно, как Вадим полностью с головой погружается в ледяную воду. Артистка в шутку назвала любимого "Моржем Семеновичем". Ранее Оля рассказывала, что ее муж за здоровый образ жизни.

Напомним, что недавно Оля Полякова призналась, что ее муж во время полномасштабного вторжения открыл новый бизнес. И рассказала, чем он занимается сейчас.

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