Оля Полякова на грузинских "Танцах со звездами" в образе Роксоланы рассказала об освобождении Херсона

За свое выступление на паркете исполнительница получила самое высокое количество баллов.

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова выступила в третьем эфире грузинских "Танцев со звездами".

Выпуск был посвящен кино. Артистка вместе со своим партнером Максимом Ежовым превратилась в героев знаменитой украинской киноленты. Исполнительница танцевала в образе Роксоланы, а ее партнер был турецким султаном.

Песню для номера они тоже выбрали украинскую. Пара танцевала на паркете под трек Джамалы – "1944". Макс и Оля завоевали одну из самых больших оценок, а именно 20 баллов.

Не забыла Полякова и о благотворительной миссии, с которой пришла на грузинское шоу. Певица рассказала о героическом освобождении Херсона, а также призвала всех неравнодушных донатить средства на проект "Незламні", который собирает деньги на протезирование украинцев.

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