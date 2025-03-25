Украинская певица Оля Полякова на редких фото показала, как сейчас выглядит ее 13-летняя дочь.

Алиса избегает публичности, поэтому она не частый гость в Instagram звездной мамы. Впрочем, время от времени дочь Оли Поляковой позволяет делиться их совместными кадрами, как вот в этот раз. В частности, они находятся во Львове, поэтому певица в фотоблоге показала, как проводит время с Алисой.

Оля Полякова с младшей дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Они устроили себе импровизированную экскурсию по городу. Исполнительница вместе с дочерью любовалась историческими зданиями и невероятными видами. Конечно же, они не сдержались и наделали множество фотографий. Как делится артистка, им с Алисой очень нравится во Львове.

"Мы во Львове! Мне очень нравится во Львове", – делится певица.

Оля Полякова с младшей дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно Оля Полякова решилась на смелый фотосет. Певица впервые снялась для обложки мужского глянца Playboy. Более того, исполнительница еще и предстала в довольно откровенном образе. В частности, артистка позировала перед объективом фотокамеры в белой рубашке на голое тело.

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