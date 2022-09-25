Оля Полякова насмешила историей, как ее младшая дочь не узнала бабушку: "Ты кто"

Украинская исполнительница Оля Полякова решила посмотреть телефон дочери Алисы.

И артистка натолкнулась на довольно забавную переписку в Telegram девочки с бабушкой. В частности, Алиса не узнала родного человека.

Бабушка завела новый аккаунт и написала внучке. Алиса же, в свою очередь, начала задаваться вопросами "Ты кто?". Когда Светлана Ивановна ответила, что она бабушка Алисы, дочь Поляковой снова удивилась. "Какая еще бабушка", – написала девочка.

Переписка дочери Поляковой с бабушкой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Переписка Алисы с бабушкой", — подписала коротко Полякова.

Напомним, Оля Полякова отправила 10-летнюю младшую дочь учиться в школу полного цикла. Алиса не хотела ходить в такое учебное заведение, ведь девочка не привыкла жить без мамы. Впрочем, Оля объяснила, что сейчас такое время, что она не может быть постоянно с ней рядом.

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