Оля Полякова назвала диагноз дочери, который установили во время отдыха в Африке

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно сообщила, что ее дочери Маше резко стало плохо, поделилась результатами обследования девушки.

В своем фотоблоге звезда показалась на пляже рядом с дочерью после обследований в местной больнице. Так, Полякова при согласии Маши решила назвать ее диагноз. У 18-летней девушки обнаружили желчнокаменную болезнь. Также знаменитость рассказала о том, что такой недуг вообще не распространен на Занзибаре. И добавила, что причиной тому является ежедневная пятикратная молитва мусульман, во время которой они активно двигаются.

"У Маши ушел из желчного маленький камешек. Желчнокаменная болезнь на Занзибаре вообще не встречается. Представляете? Во-первых, это еда, а во-вторых, пятикратный намаз. Поэтому здесь, на Занзибаре, нет этой болезни вообще", – поделилась артистка.

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

К тому же Оля предположила, что могло послужить причиной такой болезни. По ее мнению, это неправильное питание дочери во время проживания в Великобритании.

"Думаю, что причиной является британская еда, которую Маша употребляла целый год. До этого у нее все было хорошо. Надо следить за своим питанием и здоровьем", – добавила Полякова.

Напомним, что недавно Оля Полякова также жаловалась на проблемы со здоровьем во время отдыха. Звезда поделилась своими симптомами с поклонниками и показала, как лечилась.

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