Оля Полякова назвала топ-певиц Украины и прокомментировала давний скандал со Златой Огневич

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала слухи вокруг конфликта со Златой Огневич и объяснила, кого именно она считала самыми сильными вокалистками Украины.

История, тянущаяся еще с 2022 года, снова оказалась в центре внимания. Тогда Злата Огневич отреагировала на ироничный пост о выступлениях артистов для военных. Позже в одном из эфиров шоу «Взрослые девушки» прозвучали слова об исполнительнице с «не лучшим репертуаром». Часть аудитории решила, что речь идет именно об Огневич. Сама ситуация переросла в публичное недоразумение между артистками и обсуждение в медиа. С тех пор тема время от времени всплывает снова.

«Я не знаю, почему Злата столько лет это крутит. Мы же сразу объяснили, что имели в виду совсем другую артистку — и у нее действительно были плохие песни. Маша говорила о другой певице, а не о Злате. Я к Злате прекрасно отношусь.», — отметила Оля Полякова в интервью«Люкс ФМ».

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Она также подчеркнула, что никогда не называла имен в том контексте, который вызвал волну обсуждений. По ее словам, ситуацию просто неправильно интерпретировали, а сама Огневич восприняла сказанное на свой счет без оснований.

«Считаю, что у нас есть две очень сильные певицы — это она и Татьяна Решетняк. Они у нас реально крутые и, по моему мнению, недооцененные. Тина Кароль — прекрасная вокалистка, но она доаплодирована, а эти девушки — нет. Я желаю им больших хитов. И, честно, не понимаю, почему Злата решила, что это было о ней. Я же не называла никаких имен», — добавила Полякова.

В то же время артистка не уточнила, о ком именно тогда шла речь в скандальном выпуске «Взрослых девушек», оставив эту историю без окончательной точки.

