Оля Полякова не сдержала слез во время встречи с украинскими школьниками в Грузии

Украинская исполнительница Оля Полякова не смогла сдержать слез во время встречи с украинскими первоклассниками в Грузии.

Сейчас певица находится в Тбилиси, где участвует в грузинском проекте "Танцы со звездами". Впрочем, Полякова также поддерживает украинцев, вынужденных переехать в другую страну во время войны.

На днях Оля встретилась с детьми-переселенцами из Мариуполя, Херсона и Одессы, которые пошли в первый класс в Грузии. Фан-аккаунты певицы сделали трогательное видео с этой встречи и распространились в Сети.

Первоклассники встретили Олю песней "Ой, в лузі червона калина" и презентовали свои рисунки и письма для оставшихся в Украине военных и детей с пожеланием удачи и силы. Также среди школьников было немало поклонников и самой артистки, которые подготовили для нее трогательные письма.

Также певица рассказала, что одна из девочек зачитала стихотворение Оксаны Забужко "Рідна мова", после которого исполнительница заплакала.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, почему решила принять участие в грузинском проекте "Танцы со звездами".

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